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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
677
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

У цій добірці ви знайдете дизайни на будь-який смак: романтичні, сміливі, яскраві та дуже лаконічні.

У весняних манікюрах майстри пропонують відмовитися від нудних дизайнів та прикрашати нігті квітковими мотивами та соковитими відтінками. Однак найпопулярнішим відтінком цієї весни став зелений. Це справді ідеальний колір, який можна міксувати у різних дизайнах, а також використовувати як і основний, тому не бійтеся експериментувати!

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Дата публікації
Перегляди
677
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