Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете дизайни на будь-який смак: романтичні, сміливі, яскраві та дуже лаконічні.

У весняних манікюрах майстри пропонують відмовитися від нудних дизайнів та прикрашати нігті квітковими мотивами та соковитими відтінками. Однак найпопулярнішим відтінком цієї весни став зелений. Це справді ідеальний колір, який можна міксувати у різних дизайнах, а також використовувати як і основний, тому не бійтеся експериментувати!

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