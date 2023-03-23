Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете дизайни на будь-який смак: романтичні, сміливі, яскраві та дуже лаконічні.
Головний тренд весняного манікюру – квіти та ніжні відтінки, тому у цій добірці ми зібрали для вас кілька яскравих та сучасних дизайнів, які ви точно захочете повторити.
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