Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які урізноманітнять ваш образ та підкреслять індивідуальність.

Цієї весни майстри манікюру пропонують нам цікаві варіанти дизайну з використанням нюдових відтінків, пастельних тонів та золота. У нашій новій добірці ви знайдете кілька модних ідей, які точно захочете повторити.

Читайте також:

Ідеї манікюру (26 фото)