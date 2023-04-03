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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Це сміливі та яскраві дизайни, які урізноманітнять ваш образ та підкреслять індивідуальність.

Цієї весни майстри манікюру пропонують нам цікаві варіанти дизайну з використанням нюдових відтінків, пастельних тонів та золота. У нашій новій добірці ви знайдете кілька модних ідей, які точно захочете повторити.

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Дата публікації
Перегляди
242
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