Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
545
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Це сміливі та яскраві дизайни, які урізноманітнять ваш образ та підкреслять індивідуальність.

Навесні нам хочеться яскравіших і навіть соковитих відтінків. У цій добірці ідей ви знайдете кілька цікавих та досить простих варіантів манікюру на весну з квітами, абстракцією, градієнтом і навіть великоднім кроликом, які обов'язково вам сподобаються.

Читайте також:

Чи досі ін'єкції краси є шкідливими – міфи про корекцію губ розвінчує лікар Яна Китаєва

Чи досі ін'єкції краси є шкідливими – міфи про корекцію губ розвінчує лікар Яна Китаєва

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Краса обличчя і тіла
Дата публікації
Перегляди
545
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація