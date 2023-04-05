Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які урізноманітнять ваш образ та підкреслять індивідуальність.

Навесні нам хочеться яскравіших і навіть соковитих відтінків. У цій добірці ідей ви знайдете кілька цікавих та досить простих варіантів манікюру на весну з квітами, абстракцією, градієнтом і навіть великоднім кроликом, які обов'язково вам сподобаються.

Читайте також:

Ідеї манікюру (26 фото)