Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які урізноманітнять ваш образ та підкреслять індивідуальність.
Навесні нам хочеться яскравіших і навіть соковитих відтінків. У цій добірці ідей ви знайдете кілька цікавих та досить простих варіантів манікюру на весну з квітами, абстракцією, градієнтом і навіть великоднім кроликом, які обов'язково вам сподобаються.
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