Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.

Ніщо не урізноманітнить ваш образ більше, ніж незвичайний манікюр. Навесні цього року майстри манікюру пропонують звернути увагу на квіткові мотиви, зображення фруктів у дизайні, а також ніжні абстракції. Нижче ми зібрали вам кілька модних ідей, які ви зможете повторити.

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