Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.
Ніщо не урізноманітнить ваш образ більше, ніж незвичайний манікюр. Навесні цього року майстри манікюру пропонують звернути увагу на квіткові мотиви, зображення фруктів у дизайні, а також ніжні абстракції. Нижче ми зібрали вам кілька модних ідей, які ви зможете повторити.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Відшарувався ніготь після манікюру: чому це відбувається і що робити