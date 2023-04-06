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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
396
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.

Ніщо не урізноманітнить ваш образ більше, ніж незвичайний манікюр. Навесні цього року майстри манікюру пропонують звернути увагу на квіткові мотиви, зображення фруктів у дизайні, а також ніжні абстракції. Нижче ми зібрали вам кілька модних ідей, які ви зможете повторити.

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Дата публікації
Перегляди
396
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