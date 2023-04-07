Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.
Якщо любите незвичайні дизайни нігтів, то ця добірка вам сподобається. Напередодні Великодня майстри пропонують звернути увагу на веселі квіткові дизайни, а також на дизайн у вигляді яєчної шкаралупи. Такий манікюр точно тішитиме вас протягом кількох тижнів.
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