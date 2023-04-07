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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
477
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.

Якщо любите незвичайні дизайни нігтів, то ця добірка вам сподобається. Напередодні Великодня майстри пропонують звернути увагу на веселі квіткові дизайни, а також на дизайн у вигляді яєчної шкаралупи. Такий манікюр точно тішитиме вас протягом кількох тижнів.

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Дата публікації
Перегляди
477
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