Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Якщо любите незвичайні дизайни нігтів, то ця добірка вам сподобається. Напередодні Великодня майстри пропонують звернути увагу на веселі квіткові дизайни, а також на дизайн у вигляді яєчної шкаралупи. Такий манікюр точно тішитиме вас протягом кількох тижнів.

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