Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.

Навесні ми, звісно, хочемо бачити яскравіші кольори на нігтях і використовувати квітковий нейларт, а також експериментувати з текстурами та декором. У цій добірці ми зібрали п'ять трендових ідей, які можуть вам сподобатися.

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