Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.
Навесні ми, звісно, хочемо бачити яскравіші кольори на нігтях і використовувати квітковий нейларт, а також експериментувати з текстурами та декором. У цій добірці ми зібрали п'ять трендових ідей, які можуть вам сподобатися.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Відшарувався ніготь після манікюру: чому це відбувається і що робити