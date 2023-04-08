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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
200
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність.

Навесні ми, звісно, хочемо бачити яскравіші кольори на нігтях і використовувати квітковий нейларт, а також експериментувати з текстурами та декором. У цій добірці ми зібрали п'ять трендових ідей, які можуть вам сподобатися.

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Дата публікації
Перегляди
200
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