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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
766
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій.

Якщо ви шанувальниця веселих, яскравих та тематичних манікюрів, то добірка цих дизайнів вам сподобається. Тут ви знайдете п'ять весняних ідей, які ідеально впишуться у Великодні свята.

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Дата публікації
Перегляди
766
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