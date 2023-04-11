Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій у свято.

Напередодні Великодня багато хто захоче зробити тематичний святковий манікюр, тому в новій добірці ми зібрали для вас кілька незвичайних і кумедних ідей вартих уваги.

Читайте також:

Ідеї манікюру (26 фото)