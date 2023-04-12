Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій перед святом.
Якщо хочете урізноманітнити образ – зверніть увагу на ідеї манікюрів із нашої нової добірки. Це незвичайні та трендові дизайни, які пропонують майстри з різних країн.
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