Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій перед святом.

Якщо хочете урізноманітнити образ – зверніть увагу на ідеї манікюрів із нашої нової добірки. Це незвичайні та трендові дизайни, які пропонують майстри з різних країн.

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Ідеї манікюру (26 фото)