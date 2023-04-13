Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій у свято.
Хоч погода нас останніми тижнями і не тішить сонцем, спробуйте підняти собі настрій приємними б'юті-процедурами, наприклад, сходіть у салон на манікюр. Яскраві та акуратні нігті нададуть вашому образу цікавішого вигляду.
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