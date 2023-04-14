Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій у свята.
У квітні майстри манікюру активно пропонують дуже яскраві та насичені відтінки, а також дизайни з квітами, кроликами та золотими акцентами. Зверніть увагу на ідеї нижче, якщо плануєте похід до салону.
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