Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій у свята.

У квітні майстри манікюру активно пропонують дуже яскраві та насичені відтінки, а також дизайни з квітами, кроликами та золотими акцентами. Зверніть увагу на ідеї нижче, якщо плануєте похід до салону.

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