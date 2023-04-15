Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Це сміливі та яскраві дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та подарують гарний настрій на свята.

У квітні цього року в трендах манікюру опинилися веселі та яскраві дизайни з квітковими мотивами, ніжними пастельними відтінками та нюдовими основами. У цій добірці ви знайдете кілька свіжих ідей у подібній стилістиці.

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