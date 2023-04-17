Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Якщо ви шукаєте новий дизайн нігтів, то в цій добірці знайдете кілька цікавих ідей.

Майстри манікюру пропонують відмовитися цієї весни від темних кольорів у дизайні манікюру та звернути увагу на нюдові, соковиті та пастельні відтінки. Саме тому зараз знову у тренді французький дизайн та квітковий принти. Однак, якщо ви шанувальниця класичного червоного, то тут знайдете також незвичайну ідею, як урізноманітнити такий колір.

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