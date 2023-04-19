Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

Якщо ви шукаєте новий дизайн нігтів, то в цій добірці знайдете кілька цікавих ідей.
Акуратний та красивий манікюр – найкраща прикраса для рук, а також доповнення образу. У квітні 2023 року модні та актуальні дизайни з нюдовою основою та квітковими мотивами.
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