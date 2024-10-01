Манікюр на жовтень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі дизайни, які ідеально підійдуть для другого місяця осені.

Осінній манікюр не обов'язково має бути насиченим та однотонним. Зробіть його незвичайними, з цікавими малюнками, адже дизайн на нігтях повинен вас тішити.

Наприклад, дуже цікавий вигляд матиме у дизайні градієнт, золоті елементи, французький манікюр виконаний яскравим кольором та бронзовий відтінок. Не варто також відмовлятися і від принтів — осіннього листя та леопарду.

Читайте також:

Ідеї манікюру (26 фото)