Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Повторити такий манікюр майстру неважко, і він тішитиме вас тривалий час.

Майстри манікюру пропонують вже потроху звертати увагу на яскраві дизайни, тематичні різдвяні ідеї та блискітки. Тому в нашій новій добірці ви знайдете багато досить різних ідей манікюру, який зможете повторити у грудні.

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