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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
191
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр - це простий спосіб розслабитись та відчути себе красунею. У цій добірці ми зібрали ідея, які ви зможете повторити і у майстра, і самостійно вдома, навіть звичайним лаком. 

У ці непрості часи важливо дбати і про себе. Саме тому психологи радять робити процедури краси: відвідувати перукаря, робити масаж та манікюр. Такі просто на перший погляд речі здатні підіймати настрій, розслабляти та дарувати відчуття задоволеності собою.

У нашій новій добірці ви знайдете кілька святкових, яскравих і трохи кумедних дизайнів манікюру, які не лише прикрасять ваші руки, а й доповнять зимовий образ.

 

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Дата публікації
Перегляди
191
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