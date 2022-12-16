Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр - це простий спосіб розслабитись та відчути себе красунею. У цій добірці ми зібрали ідея, які ви зможете повторити і у майстра, і самостійно вдома, навіть звичайним лаком.

У ці непрості часи важливо дбати і про себе. Саме тому психологи радять робити процедури краси: відвідувати перукаря, робити масаж та манікюр. Такі просто на перший погляд речі здатні підіймати настрій, розслабляти та дарувати відчуття задоволеності собою.

У нашій новій добірці ви знайдете кілька святкових, яскравих і трохи кумедних дизайнів манікюру, які не лише прикрасять ваші руки, а й доповнять зимовий образ.

Читайте також: