Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Якщо ви у роздумах, який манікюр зробити на початку грудня – зверніть увагу на зимові тематичні дизайни. Вони ідеально впишуться в снігову погоду, підійдуть під багато образів і просто підніматимуть вам настрій.
Нижче ми зібрали актуальні ідеї манікюру на грудень 2023 року.
Французька
Темний із золотом
Омбре
З веселими малюнками
Зі сніжинками
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