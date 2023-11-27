Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Якщо ви у роздумах, який манікюр зробити на початку грудня – зверніть увагу на зимові тематичні дизайни. Вони ідеально впишуться в снігову погоду, підійдуть під багато образів і просто підніматимуть вам настрій.

Нижче ми зібрали актуальні ідеї манікюру на грудень 2023 року.

Французька

Фото: Credits

Темний із золотом

Фото: Credits

Омбре

Фото: Credits

З веселими малюнками

Фото: Credits

Зі сніжинками

Фото: Credits

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