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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
412
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на зиму 2023 / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Снігова погода змушує нас задуматися про наближення свят, відповідно хочеться зробити і манікюр у подібній зимовій стилістиці.

Якщо ви шанувальниця яскравих та веселих дизайнів, то цього року майстри пропонують звертати увагу в нейларті на поєднання матового та блискучого, а також тонкого темного французького манікюру. Також не забувайте про всілякі дизайни зі сніжинками, сніговиками та відтінками зеленого, адже коли ще, як не в цю пору року, ви зможете зробити подібні дизайни.

У нашій новій вибірці ви знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.

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Дата публікації
Перегляди
412
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