Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Снігова погода змушує нас задуматися про наближення свят, відповідно хочеться зробити і манікюр у подібній зимовій стилістиці.
Якщо ви шанувальниця яскравих та веселих дизайнів, то цього року майстри пропонують звертати увагу в нейларті на поєднання матового та блискучого, а також тонкого темного французького манікюру. Також не забувайте про всілякі дизайни зі сніжинками, сніговиками та відтінками зеленого, адже коли ще, як не в цю пору року, ви зможете зробити подібні дизайни.
У нашій новій вибірці ви знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.
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