Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Мороз і сніг на початку грудня пробуджує у багатьох із нас святковий різдвяно-новорічний настрій, відповідно, хочеться урізноманітнити образ яскравими тематичними манікюрами.

Якщо ви шанувальниця незвичайних святкових дизайнів, нашій новій добірці ви знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.

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