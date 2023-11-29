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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
197
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Мороз і сніг на початку грудня пробуджує у багатьох із нас святковий різдвяно-новорічний настрій, відповідно, хочеться урізноманітнити образ яскравими тематичними манікюрами.

Якщо ви шанувальниця незвичайних святкових дизайнів, нашій новій добірці ви знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.

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Дата публікації
Перегляди
197
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