Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Мороз і сніг на початку грудня пробуджує у багатьох із нас святковий різдвяно-новорічний настрій, відповідно, хочеться урізноманітнити образ яскравими тематичними манікюрами.
Якщо ви шанувальниця незвичайних святкових дизайнів, нашій новій добірці ви знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах