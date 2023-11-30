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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
368
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Якщо ви одна з тих, хто дістає всі святкові прикраси з першим снігом, тоді ви вже придивляєтеся на різдвяно-новорічних дизайн нігтів. Цього року на зиму майстри пропоную зовсім різні стилі гелевого манікюру, адже серед трендів і об'ємні дизайни, і лаконічні з нюдовою основою.

У нашій новій добірці ви знайдете багато яскравих варіантів манікюрів на грудень 2023 року, які захочете повторити.

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Дата публікації
Перегляди
368
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