Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Нехай грудень щойно почався, але це не означає, що не треба думати про яскраві та святкові манікюри. Зараз настала саме та пора року, коли актуальними будуть милі зелені ялинки, олені, блискітки і сніжинки на ваших нігтях. Тому якщо ви шанувальниця веселих і сміливих дизайнів нігтів, у цій добірці знайдете кілька актуальних ідей, які можна повторити найближчим часом.

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