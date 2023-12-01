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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на зиму / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук і доповнення вашого аутфіту.

Нехай грудень щойно почався, але це не означає, що не треба думати про яскраві та святкові манікюри. Зараз настала саме та пора року, коли актуальними будуть милі зелені ялинки, олені, блискітки і сніжинки на ваших нігтях. Тому якщо ви шанувальниця веселих і сміливих дизайнів нігтів, у цій добірці знайдете кілька актуальних ідей, які можна повторити найближчим часом.

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Дата публікації
Перегляди
309
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