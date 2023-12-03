Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Грудень – час сімейних свят та зустрічей із друзями, тому не відмовляйте собі в задоволенні зробити яскравий та веселий манікюр, який буде не лише прикрасою рук, а й піднімати настрій. Якщо ви шанувальниця незвичайних дизайнів, у цій добірці знайдете ідеї та дизайни, які точно вам сподобаються.
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