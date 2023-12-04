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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на зиму 2023-2024 / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Одні з головних зимових кольорів – червоний та зелений, тому багато майстрів манікюру пропонують у грудні, напередодні зимових свят, дизайни саме з цими відтінками. Зараз той єдиний період року, коли ви можете зробити веселі дизайни зі сніжинками, сніговиками ялинковими гілками та іншими подібними малюнками.

Звичайно, це дуже сміливі рішення, але вони однозначно подарують вам більше гарного настрою та відчуття свята. Якщо ви шанувальниця незвичайних святкових манікюрів, у нашій новій добірці знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.

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Дата публікації
Перегляди
355
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