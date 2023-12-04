Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Одні з головних зимових кольорів – червоний та зелений, тому багато майстрів манікюру пропонують у грудні, напередодні зимових свят, дизайни саме з цими відтінками. Зараз той єдиний період року, коли ви можете зробити веселі дизайни зі сніжинками, сніговиками ялинковими гілками та іншими подібними малюнками.

Звичайно, це дуже сміливі рішення, але вони однозначно подарують вам більше гарного настрою та відчуття свята. Якщо ви шанувальниця незвичайних святкових манікюрів, у нашій новій добірці знайдете безліч яскравих варіантів, які захочете повторити у грудні.

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