Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Тому, якщо хочете урізноманітнити свій образ — зверніть увагу на ідеї нашої нової добірки.
Хтось любить стримані однотонні дизайни нігтів, але є й ті дівчата, які віддають перевагу яскравішим і сміливішим. Якщо ви належите до другої категорії — ця добірка ідей точно для вас. Тут ви знайдете незвичайні дизайни манікюру у святковій зимовій стилістиці, яка все більше набирає популярності напередодні Різдва та Нового року.
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