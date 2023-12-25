Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Тому, якщо хочете урізноманітнити свій образ — зверніть увагу на ідеї нашої нової добірки.
Зимові свята та вихідні – гарний привід щоб провести час не лише з сім'єю, а й потурбуватись про себе. Тому якщо ви плануєте оновити манікюр та зробити веселий дизайн – грудень чудовий час для цього.
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