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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
407
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Тому, якщо хочете урізноманітнити свій образ — зверніть увагу на ідеї нашої нової добірки.

Зимові свята та вихідні – гарний привід щоб провести час не лише з сім'єю, а й потурбуватись про себе. Тому якщо ви плануєте оновити манікюр та зробити веселий дизайн – грудень чудовий час для цього.

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Дата публікації
Перегляди
407
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