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Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

У січні — після насиченого та яскравого грудня, коли хотілося незвичайних, креативних та веселих тематичних дизайнів нігтів, настає час, коли багато дівчат вибирають зовсім інші стилі. Тепер сніжинки, сніговики та блиски відходять на другий план. Тому, якщо хочете урізноманітнити свій образ — зверніть увагу на ідеї нашої нової добірки.

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