Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Наприкінці зими, напередодні квіткового сезону та яскравих відтінків, саме час поекспериментувати з дизайнами. Тому майстри зараз пропонують ідеї із золотим декором, червоні кольори, різні відтінки синього та срібного. Такі варіанти манікюру ідеально поєднуватимутья з теплими вбраннями.

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