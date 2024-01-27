Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Наприкінці зими, напередодні квіткового сезону та яскравих відтінків, саме час поекспериментувати з дизайнами. Тому майстри зараз пропонують ідеї із золотим декором, червоні кольори, різні відтінки синього та срібного. Такі варіанти манікюру ідеально поєднуватимутья з теплими вбраннями.
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