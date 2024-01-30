Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Розпочати лютий яскраво та естетично допоможе новий оригінальний манікюр. Також напередодні Дня всіх закоханих багато майстрів манікюру пропонують прикрашати свої нігті романтичними дизайнами з сердечками, а також у рожевих відтінках. Але окрім гламурної тематики, вони пропонують звернути увагу на насичені коричневі та винні кольори, які мають на нігтях дуже дорогий та елегантний вигляд.

Також у нашій новій добірці ви знайдете декілька варіантів лаконічних нюдових варіантів, які підійдуть для носіння в офіс.

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