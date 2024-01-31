Манікюр на зиму: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Почніть лютий яскраво та ефектно з оригінальним манікюром. Сміливі відтінки, такі як червоний чи синій, залишаються у тренді, але також з моди не виходять і лаконічні дизайни з нюдом, золотом та французьким манікюром. Також у тренді текстурований дизайн і коли на кожному нігті різні малюнки.
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