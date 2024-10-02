Манікюр з бантиками: милий тренд цього сезону

На сторінці Stylist розповіли про новий тренд манікюру — бантики.

Бантики — важливий аксесуар

Цього року бантики для волосся стали обов’язковим аксесуаром, але тренд на цьому не зупинився. Він увійшов у сферу манікюру та тепер ми все частіше бачимо банти на нігтях. Ці акцентні елементи можна робити з лаку, наклейок або навіть каміння. Завдяки своїй витонченості, бантики можуть створити від сміливого та яскравого дизайну до тонкого та ніжного настрою.

Універсальність

Бантики стали популярними завдяки їхній візуальній естетичності та універсальності. Вони додають жіночності та елегантності манікюру. Існує безліч способів втілити образ: можна вплести тонкі бантики з французькими кінчиками, сміливо поєднати їх із леопардовим принтом або додати розміру за допомогою тривимірних елементів.

Техніки створення

Створюючи манікюр з бантами, можна використовувати 3D-прикраси, які додають текстури та обʼємності, виділять ваш манікюр. Також, ви можете вручну малювати бантики, це надасть вашим нігтям індивідуального стилю. Для дизайну ви можете використовувати тонкий пензель для нейл-арту чи наклейки у формі бантів. Після завершення створення дизайну важливо нанести верхнє покриття для більшої стійкості та захисту.

Манікюр у салоні

Якщо ви хочете зробити манікюр у салоні, краще прийти підготовленим. Підготуйте фотографії, які зображують те, чого ви хочете. Це допоможе майстру краще зрозуміти ваші побажання та втілити їх у життя.

Бантики у нейл-арті — це чудовий спосіб додати нотки жіночності та грайливості вашому манікюру. Завдяки своїй універсальності та естетичності, цей тренд дозволяє експериментувати з дизайном і створювати власний стиль.

Читайте також: