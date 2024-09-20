Мармурові нігті: популярний тренд цього сезону

Одна з жіночих слабкостей — красивий манікюр. А коли осінні вітри приносять нові тренди, майже обовʼязково треба їх спробувати.

У новому сезоні одним із найяскравіших трендів став мармуровий манікюр, про це розповіло видання Stylist. Цей стиль, подібно до перламутрових, хромованих або глазурованих нігтів, пропонує мерехтливе покриття з використанням яскравих кольорів.

Техніка

Ефект мармуру досягається шляхом змішування різних шарів фарб для нігтів.

Нанесіть базовий відтінок, який стане основою вашого дизайну.

Використовуйте будь-який колір фарби, змішаний з невеликою кількістю верхнього покриття.

Почніть нанесення фарби з кута нігтя, наприклад, і проводьте по діагоналі до іншої сторони, змішуючи кольори для досягнення бажаного ефекту.

Деталі

Щоб додати яскравості та гламурного вигляду, можете додати золоту фольгу. Це створить ще дивовижне покриття та додасть розкоші вашому образу.

Якщо робити вдома

Якщо ви вирішили відтворити цей стиль вдома, зверніть увагу на вибір верхнього покриття: воно не повинно швидко та одразу висихати. Використовуйте пензлик для нігтів, змішуючи кольори на шматочку фольги та швидко наносьте фарбу на нігті.

Зробіть свій манікюр виразом своєї індивідуальності та насолоджуйтеся захопленням оточення.

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