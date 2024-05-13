Маска з яєчних жовтків: як працює диво-засіб для стоншеного волосся

Коли волосся стає тонким і ламким — це завжди неприємно. У стоншення волосся може бути кілька основних причин, включаючи менопаузу, неправильне харчування та стрес, але, що б до цього не призвело, є спосіб ефективно боротися з його наслідками.

Якщо ваше волосся має нездоровий і стоншений вигляд, є багато способів його врятувати. Одним із найпопулярніших є кератинове лікування, воно дійсно може допомогти зміцнити пасма і зменшити їхню ламкість. Але цей спосіб не стимулює зростання волосся, крім того, це досить дорога процедура, яка робиться в салоні.

Тому, перш ніж нести до салону краси досить круглу суму, Womans World пропонує випробувати на собі простий та дієвий засіб.

Виявляється, яйця – це не тільки сніданок та інгредієнт випічки – вони можуть бути ще й чудовим стимулятором росту волосся. Це тому, що їхні жовтки наповнені поживними речовинами.

Що відбуватиметься, якщо нанести сирі яєчні жовтки на волосся

Поживні речовини в жовтках зміцнюють ваше волосся і живлять шкіру голови.

Вітаміни у яйцях

Вітаміни групи В покращують кровообіг у шкірі голови, що стимулює волосяні фолікули та сприяє зростанню волосся. Рівні біотину пов'язані із силою та товщиною волосся. Дефіцит біотину часто пов'язаний із випаданням та витонченням волосся. Холін підтримує правильне функціонування волосяних фолікулів, тим самим позитивно впливаючи на його ріст. Пантотенова кислота — це вітамін В5, що має зміцнювальну та захисну дію на волосся. Зниження вітаміну В5 призводить до його випадання та сухості.

Вітаміни А і Е живлять волосся, надаючи пасмам здоровий блиск і гладкість. Вони також сприяють зволоженню шкіри голови, зміцнюють її гідроліпідний бар'єр та захищають клітини від пошкодження вільними радикалами. Це забезпечує волоссю потужну основу для зростання.

Вітамін D бере участь у різних сигнальних шляхах у волосяних фолікулах, сприяючи зростанню волосся. За його низького рівня об'єм природно зменшується.

Мінерали у яйцях

Калій регулює рівень рідини у організмі. Це запобігає висиханню шкіри голови і допомагає доставляти життєво важливі поживні речовини до волосяних фолікулів, роблячи волосся сильнішим.

Кальцій має вирішальне значення для здоров'я волосся і робить пасма густішими. Дефіцит кальцію може призвести до того, що воно стане сухим і ламким.

Фосфор відіграє важливу роль у виробництві енергії, необхідної для зростання та відновлення всіх клітин організму, включаючи клітини волосяних фолікулів.

Залізо сприяє росту, пружності та еластичності волосся. Його дефіцит призводить до того, що воно випадає, стає тьмяним і ламким.

Цинк сприяє розвитку волосяних фолікулів. Дефіцит цинку сповільнює ріст волосся та викликає його рясне випадання.

Маска з яєчних жовтків / Фото: www.credits

Про що потрібно пам'ятати, перш ніж використовувати жовтки як засіб для волосся

Перш ніж використовувати жовтки для покращення зовнішнього вигляду та стимуляції росту волосся, важливо запам'ятати три речі:

сирі яйця можуть містити бактерії, такі як сальмонела, що створює ризик зараження, якщо вони вступають у контакт із відкритою шкірою або випадково потрапляють до рота.

Білки може бути важко відокремити від жовтків, і вони можуть потенційно обважнити ваше волосся.

Часте використання яєчних жовтків може призвести до дисбалансу шкіри голови, спричинюючи такі проблеми, як сухість або надмірне виділення шкірного сала.

Щоб боротися зі стоншенням, ви можете комбінувати жовтки з іншими інгредієнтами, такими як оливкова олія та ефірна олія, щоб зробити маску для волосся. Це допомагає нейтралізувати запах жовтків, водночас зволожуючи пасма та шкіру голови.

Що потрібно зробити, перш ніж спробувати засіб для догляду за волоссям на своєму волоссі

Перш ніж робити маску для волосся своїми руками, зробіть тест, щоб переконатися, що інгредієнти не завдадуть вам шкоди. Ось що вам потрібно зробити:

Ретельно вивчіть інгредієнти та методи, щоб переконатися, що вони безпечні та ефективні.

Проведіть патч-тест, щоб перевірити наявність потенційних алергій чи побічних реакцій.

Будьте реалістами щодо результатів, оскільки не всі лайфгаки є універсальними і працюють для всіх.

Підтримуйте збалансовану та здорову дієту, оскільки здоров'я волосся часто є відображенням загального харчування.

Проконсультуйтеся з дерматологом або фахівцем із догляду за волоссям, якщо ви невпевнені у конкретному методі чи інгредієнті.

Як тільки ви переконаєтеся, що лікування корисне для волосся, ви можете приступити до його випробування.

Рецепт домашньої яєчної маски для волосся

Саморобну маску можна залишати на волоссі не довше 40 хвилин, а потім змити шампунем та кондиціонером.

Складники

2 сирі яєчні жовтки (холодні або кімнатні температури)

1 столова ложка оливкової олії

Декілька крапель ефірної олії, наприклад лавандової, за бажанням.

Приготування

Збийте яєчні жовтки в невеликій мисці з оливковою та ефірною оліями (якщо використовуєте), доки інгредієнти повністю не змішаються.

Поступово нанесіть яєчну суміш на волосся, поки всі пасма не будуть добре покриті.

Надягніть одноразову шапочку для душу і залишіть маску на 20-30 хвилин.

Зніміть шапочку для душу, перш ніж ретельно ополоснути волосся прохолодною або теплою водою. Виконайте звичайні дії з шампунем та кондиціонером.

Ви можете використовувати цю маску що два тижні або в міру необхідності, залежно від типу та стану вашого волосся.

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