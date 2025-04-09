У кольорах нарцисів та мімози: трендовий манікюр цієї весни

Мімозний манікюр / © Credits

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Манікюр можна назвати «мімозним» і порівняти з ніжними весняними квітами, які символізують тепло, жіночність і радість. Жовтий манікюр — це не лише данина стилю, а й маленька кольоротерапія, яка підіймає настрій, про це розповіло видання Woman’s World.

Чому саме жовтий

Жовтий — це колір сонця, тепла, енергії та оптимізму. Він асоціюється з щастям, творчістю та натхненням. Навіть невеликий жовтий акцент у вашому образі здатен оживити настрій та додати впевненості. А що вже казати про яскравий мімозний манікюр.

Жовтий універсальний: він пасує до багатьох відтінків шкіри, чудово комбінується з класичними базовими кольорами гардероба та легко адаптується під будь-який настрій — від ніжної романтики до зухвалої експресії.

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Кому пасує жовтий манікюр

Хоча жовтий вважається сміливим кольором, він пасує практично всім — головне правильно підібрати відтінок:

Пастельно-жовтий ідеально пасує до світлої шкіри та поціновувачам ніжного нейл-арту.

Масляно-жовтий — наймодніший у 2025 році — має гармонійний вигляд на смаглявій чи засмаглій шкірі.

Гірчичний чи соняшниковий додають благородства та підійдуть прихильницям осінньої палітри.

Неоново-жовтий — для сміливих та яскравих особистостей, які не бояться бути у центрі уваги.

Трендові жовті дизайни: ідеї для натхнення

Жовтий французький та лимонний нейл-арт. Класичний френч набуває нового звучання з тонким жовтим кінчиком. Додайте лимонний малюнок або білий горошок і отримаєте ідеальний весняно-літній мікс. Яскраво-жовтий з квітами. Сміливий відтінок жовтого з малюнками рожевих або блакитних квітів — це нігтьова версія квітучого саду. Такий дизайн має особливо гармонійний вигляд у поєднанні з легкими сукнями та відкритим взуттям. Пастельно-жовті з блискітками. М’який відтінок жовтого та золоті чи срібні акценти — це розкіш у мінімалістичному стилі. Такий манікюр підійде навіть для офісного дрес-коду. Масляно-жовті без декору. Тренд на «clean girl look» (доглянута природність) чудово втілюється у цьому варіанті. Масляно-жовтий відтінок має свіжий та стриманий вигляд, але все одно модний. Лимонна графіка на нюдовій основі. Грайливий варіант для тих, хто любить акценти. Намалюйте кілька лимонів на двох-трьох нігтях, а решту залиште однотонними. Жовто-чорний контраст. Дизайн із графічними чорними елементами (смужки, крапки, геометрія) додає характеру. Чудовий вибір для тих, хто любить чіткість і стильні контрасти. Хромований жовтий. Металічний блиск — ще один топовий тренд сезону. Жовтий у хромованому варіанті має футуристичний, яскравий та ефектний вигляд. Французький з квітковими кінчиками. Ніжні квіточки на кінчиках нігтів — романтичне поєднання весни та класики. Такий манікюр легко поєднується з сукнями, шифоном і пастельним гардеробом. Жовті бантики та квіти. Маленькі банти додають грайливості, а квіти — романтики. Разом вони створюють милий та жіночний образ, який пасує для особливих подій. 3D жовтий нейл-арт. Текстурний манікюр із рельєфними деталями має дуже сучасний вигляд. Можна використовувати гель або спеціальний декор — такий манікюр точно не залишиться непоміченим.

Як доглядати за яскравим манікюром

Жовтий — хоч і життєрадісний колір, але досить примхливий у догляді. Щоб покриття довше залишалось ідеальним:

Використовуйте основу, щоб уникнути фарбування нігтьової пластини.

Наносьте два тонкі шари лаку та дайте кожному висохнути.

Закріплюйте результат топовим покриттям.

Щодня наносьте олію для кутикули, щоб руки мали доглянутий вигляд.

Мімозний манікюр — це більше, ніж просто колір. Це настрій, стиль і мікрорадощі, які ми даруємо собі. Весна — ідеальний час, щоб додати у свій образ трохи сонця. А жовтий — саме той акцент, який дарує тепло з першого погляду.