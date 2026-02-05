Модні відтінки манікюру, які всі обиратимуть у лютому / © Credits

Щоб спростити цей вибір, видання Real Simple зібрало добірку найактуальніших відтінків місяця, саме тих, які зараз просять клієнти у майстрів манікюру по всьому світу.

Лютий — перехідний місяць не лише у календарі, а й у б’юті-настроях. Після насичених темних тонів зими хочеться світла, чистоти та делікатного блиску. Водночас наближення Дня святого Валентина додає романтики, а соцмережі продовжують диктувати естетику натуральності, глазурованого ефекту та желейної текстури.

Експерти нігтьової індустрії сходяться в одному, що у тренді — універсальність. Кольори, які легко вписуються у будь-який образ, мають доглянутий вигляд і не потребують постійної корекції.

Непрозорий рожевий

Мінімалістичний, чистий та універсальний. Такий рожевий пасує до всього, від джинса до вечірніх суконь. Після темних зимових відтінків люди прагнуть світла та легкості. Цей колір актуальний цілий рік.

Червоний хром

Ідеальний вибір напередодні Дня закоханих. Металічний блиск у поєднанні з червоним желейним покриттям створює глибину та «вау»-ефект. Сучасні магнітні гелі дають значно більше об’єму та дизайну.

Перлинно-рожевий

Втілення тренду натуральності у манікюрі. Ніжний, ледь сяйливий, він має акуратний вигляд і не потребує складного догляду. Це класика, яка не вийде з моди.

Молочний білий та червоний

Грайлива Валентинівська версія: молочна база з червоними акцентами, наприклад, серця, поцілунки, френч або смужки. Це флірт у манікюрному форматі.

Рожевий желейний

Ніжна база з темнішим рожевим омбре у центрі. Корейський тренд, який ідеально вписується у лютий. Бантики, серця та мінідекор — за бажанням.

Вино Бургунді

Для тих, хто ще не готовий прощатися з насиченими відтінками. Винний — м’якша альтернатива чорному, але з таким самим характером. Червоне вино — класика, яку підсилює популярна «теорія червоних нігтів».

Лютий у манікюрі — це про баланс. Між ніжністю та глибиною, класикою та трендами, романтикою та стриманою елегантністю. Незалежно від того, чи оберете ви перлинно-рожевий нюд, чи хромований червоний, головне правило залишається незмінним: манікюр має підкреслювати ваш настрій та стиль, а не змагатися з ними.