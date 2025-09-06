Модний педикюр на вересень: добірка цікавих ідей

Педикюр / © Credits

Вересень — це чудова нагода поекспериментувати з кольорами та дизайнами, від теплих нейтральних відтінків до яскравих акцентів та сміливого нейл-арту. Видання Real Simple розповіло про 12 стильних ідей педикюру, які стануть трендовими у вересні та допоможуть завершити сезон яскраво та зі смаком.

Кремовий відтінок

Ніжний беж — ідеальний варіант для тих, хто любить універсальні кольори. Він має теплі відблиски, які нагадують про літо, але водночас перегукується з осіннім спокоєм.

Гороховий принт

Чорно-білий дует завжди має стильний вигляд. Лаконічні чорні нігтики з білими крапками створюють грайливий та водночас мінімалістичний образ.

Французький педикюр

Класика, яка завжди поза часом. Акуратна біла смужка на натуральному тлі личить і до ділового образу, і до романтичної вечірки. Особливо гарний вигляд має у гелевому варіанті.

Червоний кармін

Насичений теплий червоний додає розкоші та шарму. Це ідеальний відтінок для тих, хто хоче мати впевнений та елегантний вигляд.

Сонце та квіти

Теплий жовтий із візерунками у вигляді соняшників або маленьких квітів — чудовий спосіб зберегти літній настрій навіть у перший місяць осені.

Шоколадний настрій

Глибокий коричневий відтінок має дорогий та вишуканий вигляд. Це модна альтернатива класичним чорним тонам.

Рожевий перламутр

Перлинний рожевий з легким хромовим блиском — ніжний та грайливий варіант. Він пасує до будь-якого стилю та додає ніжності.

Лавандова ніжність

Мʼякий пастельний відтінок, який балансує між літньою яскравістю та осіннім спокоєм. У поєднанні з топом дає неймовірно елегантний ефект.

Анімалістичний принт

Хижі мотиви знову у тренді. Леопардові чи зеброві візерунки у нейтральній палітрі роблять педикюр сміливим і виразним.

Бежевий блиск

Ґлітер у поєднанні з теплим пісковим тоном створює ніжний, але святковий ефект. Ідеально для вечірнього виходу.

Ніжно-рожевий

Пастельний рожевий залишається фаворитом серед мінімалісток. Він поєднується з будь-яким взуттям і має акуратний вигляд.

Оливкова класика

Приглушений зелений з жовтим підтоном — чудовий вибір для тих, хто хоче зробити педикюр модним і водночас універсальним.

У вересні гарний вигляд матимуть матові покриття та блискучі топи. Тож сміливо експериментуйте з текстурами.