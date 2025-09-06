- Дата публікації
Салон краси
49
2 хв
Модний педикюр на вересень: добірка цікавих ідей
Вересень — час переходу від сонячного літа до затишної осені. Сезон сандалів добігає кінця, тож варто зробити останній акцент на педикюрі, перш ніж ноги сховаються у стильні черевики чи чобітки.
Вересень — це чудова нагода поекспериментувати з кольорами та дизайнами, від теплих нейтральних відтінків до яскравих акцентів та сміливого нейл-арту. Видання Real Simple розповіло про 12 стильних ідей педикюру, які стануть трендовими у вересні та допоможуть завершити сезон яскраво та зі смаком.
Кремовий відтінок
Ніжний беж — ідеальний варіант для тих, хто любить універсальні кольори. Він має теплі відблиски, які нагадують про літо, але водночас перегукується з осіннім спокоєм.
Гороховий принт
Чорно-білий дует завжди має стильний вигляд. Лаконічні чорні нігтики з білими крапками створюють грайливий та водночас мінімалістичний образ.
Французький педикюр
Класика, яка завжди поза часом. Акуратна біла смужка на натуральному тлі личить і до ділового образу, і до романтичної вечірки. Особливо гарний вигляд має у гелевому варіанті.
Червоний кармін
Насичений теплий червоний додає розкоші та шарму. Це ідеальний відтінок для тих, хто хоче мати впевнений та елегантний вигляд.
Сонце та квіти
Теплий жовтий із візерунками у вигляді соняшників або маленьких квітів — чудовий спосіб зберегти літній настрій навіть у перший місяць осені.
Шоколадний настрій
Глибокий коричневий відтінок має дорогий та вишуканий вигляд. Це модна альтернатива класичним чорним тонам.
Рожевий перламутр
Перлинний рожевий з легким хромовим блиском — ніжний та грайливий варіант. Він пасує до будь-якого стилю та додає ніжності.
Лавандова ніжність
Мʼякий пастельний відтінок, який балансує між літньою яскравістю та осіннім спокоєм. У поєднанні з топом дає неймовірно елегантний ефект.
Анімалістичний принт
Хижі мотиви знову у тренді. Леопардові чи зеброві візерунки у нейтральній палітрі роблять педикюр сміливим і виразним.
Бежевий блиск
Ґлітер у поєднанні з теплим пісковим тоном створює ніжний, але святковий ефект. Ідеально для вечірнього виходу.
Ніжно-рожевий
Пастельний рожевий залишається фаворитом серед мінімалісток. Він поєднується з будь-яким взуттям і має акуратний вигляд.
Оливкова класика
Приглушений зелений з жовтим підтоном — чудовий вибір для тих, хто хоче зробити педикюр модним і водночас універсальним.
У вересні гарний вигляд матимуть матові покриття та блискучі топи. Тож сміливо експериментуйте з текстурами.