Морозно і чарівно: топ-5 ідей зимового макіяжу

До настання зими лишився лише день, а на вулиці сніжить. Б'юті-блогерки вже радо діляться новими крутими ідеями макіяжу на прийдешній холодний сезон.

Варіант перший

Лідія Джора пропонує макіяж з акцентом на очі. За основу вона взяла тіні у відтінках синього, коричневого та металіку. Для губ обрала нюдові відтінки засобів з глянцевим фінішем, якого досягла за допомогою блиску.

Варіант другий

Міна Зібаї зробила легкий макіяж з ефектом "морозних щічок", якого досягла, застосувавши рідкі рум'яна на щоках та кінчику носа. Вона використала білі перламутрові тіні та зробила очі виразнішими за допомогою білого каялу на нижньому та легкої стрілки на верхньому повіку. Для губ обрала коричневий олівець для контуру та кораловий відтінок блиску.

Варіант третій

У цьому випадку Міна зробила морозний акцент на очі. Красуня нанесла перламутрові тіні на все верхнє повіко до брів, зробила коричневу стрілку, а вії промалювала фіолетовою тушшю. Також використала рум'яна на щоках, а для губ обрала вишневий відтінок блиску.

Варіант четвертий

Візажистка Аміна зробила стриманий макіяж. Для очей використала білі тіні з легким ефектом сяяння. Зробила легкий рум'янець на щоках та намалювала губи світлим рожевим відтінком блиску.

Варіант п'ятий

Лорен Мерфі зробила класичний макіяж з легким ефектом рум'янцю, який підійде на щодень. Дівчина нанесла тон, рум'яна, зробила легку коричневу стрілочку та промалювала вії чорною тушшю. Для губ обрала рожевий блиск з прозорим фінішем, для натурального вигляду.

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