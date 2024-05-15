Моторошно, але цікаво: як зробити бурштиновий манікюр

Моторошною родзинкою цього манікюру став комар, якого автор використала, як оригінальне доповнення до стилю.
Вже давно, манікюр – спосіб самовираження та спосіб продемонструвати свою оригінальність. Існує так багато його видів, що не вистачить пальців порахувати.
Авторка Nails_by_mkaur запропонувала у своєму відео доволі незвичний, і дещо екстраординарний дизайн нігтів з використанням живих (точніше вже мертвих) комах!
Якщо ви не страждаєте на інсектофобію, а навпаки, полюбляєте різних комашок, такий манікюр може вам сподобатись. Він точно вирізнить ваші руки і привертати до себе увагу.
Отже, як створити бурштиновий манікюр:
- Візьміть верхню тіпсу і нанесіть гель-лак;
- Допоки він не просох, помістіть всередину комаху;
- Закріпіть на ніготь;
- Висушіть;
- Надайте потрібну форму;
- Покрийте напівпрозорим лаком з жовтизною;
- Тонкою кистю, по краях, додайте елементи темно коричневого кольору;
- Зверху покрийте закріплювачем.
Здається, ніби тільки но на ніготь впала краплинка бурштину, навічно зберігши комаху. Замість неї можна спробувати використати крила метелика.
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