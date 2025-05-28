- Дата публікації
-
- Категорія
- Салон краси
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 3 хв
Мов у Рейчел Грін: як зробити зачіску однієї з головних героїнь серіалу "Друзі"
У серіалі «Друзі» Дженніфер Еністон подарувала світові не лише чудову акторську гру та безліч мемів, а й одну з найвідоміших зачісок в історії попкультури. Стрижка Рейчел — це більше, ніж просто образ. Це символ епохи, який сьогодні повертається на модні подіуми, у соціальні мережі та до нашого повсякденного життя.
Якщо ви мрієте відтворити цей стиль, то усе можливо. Видання Real Simple надало поради та розповіло про лайфгаки догляду та укладання культової зачіски, а також як адаптувати її до сучасних реалій.
«The Rachel» — це багатошарова стрижка середньої довжини з об’ємними кінчиками, які м’яко підкреслюють обличчя. Зазвичай довжина сягає плечей або трохи нижче. Стрижку можна зробити за допомогою каскадних шарів — це дозволяє додати об’єму навіть тонкому волоссю. Стиліст Кріс Макміллан, який створив образ Рейчел, описує його як «поєднання округлого каре та градуйованого каскаду з багатьма шарами».
Цей стиль не потребує надмірного ризику — ви залишаєте довжину, але отримуєте текстуру, динаміку та стиль. А головне — він пасує практично всім типам обличчя.
Чому ця зачіска досі актуальна
Ностальгія за 90-ми. Мода циклічна. Сьогодні ми повертаємося до mom-джинсів, взуттю на платформі та стрижки Рейчел.
Зіркове повернення. Селена Гомес, Мерайя Кері, Белла Хадід і навіть Гейлі Бібер — зірки охоче показують модернізовану версію цієї зачіски.
Універсальність. Цей стиль можна адаптувати до будь-якої довжини, текстури та кольору волосся.
Недоліки оригінальної версії
Хоча стрижка має невимушений вигляд, її оригінальне укладання було справжнім викликом. Використання бігуді, начісування, фен з дифузором і лак для фіксації — усе це потребувало часу, терпіння і вправності.
Як отримати сучасну стрижку Рейчел
Сучасна інтерпретація стрижки м’якша:
Довжина: трохи нижче плечей чи до ключиць.
Шари: помітні, але не надто різкі. Вони створюють природний рух.
Обрамлення обличчя: пасма у формі серця додають жіночності.
Колір: м’які відблиски або світлі передні пасма додають глибини та підкреслюють форму стрижки.
Укладання стрижки Рейчел вдома
Завдяки сучасним інструментам і засобам для догляду, укласти стрижку Рейчел тепер значно легше, ніж у 90-х.
Крок 1: використовуйте шампунь для об’єму
Чиста шкіра голови — запорука пухнастого, легкого волосся. Обирайте шампунь, який підіймає волосся біля коріння (з кофеїном, біотином або колагеном).
Крок 2: догляд за волоссям
Після миття нанесіть легку сироватку чи олію (арганову, жожоба, насіння конопель) — це допоможе уникнути пухнастості та надасть блиску. Але не перестарайтеся: надлишок жирних засобів обтяжить укладання.
Крок 3: сушіння феном з круглою щіткою
Розділіть волосся на секції.
Починайте з потилиці, працюйте до обличчя.
Кожне пасмо натягуйте круглою щіткою, сушіть і піднімайте біля коренів.
Кінчики завивайте всередину чи назовні — як вам більше подобається.
Збризніть легкою пудрою чи спреєм із фіксацією, щоб зберегти об’єм.
Кому пасує стрижка Рейчел
Цей стиль підійде вам, якщо:
У вас овальне, кругле чи серцеподібне обличчя.
Волосся пряме чи з легкою хвилею.
Ви хочете створити візуальний об’єм без укорочення довжини.
Догляд
Підстригайте шари кожні 6–8 тижнів, щоб зберегти форму.
Раз на тиждень використовуйте маску для живлення волосся.
Для укладання — обирайте засоби без сульфатів, парабенів і силіконів, які не обтяжують волосся.
Хай пройшло понад 25 років, але стрижка Рейчел залишається впізнаваною, свіжою та привабливою. Вона про легкість, стиль і трохи ностальгії. І сьогодні вона — знову одна з найгарячіших тенденцій сезону.