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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
3 хв

Мов у Рейчел Грін: як зробити зачіску однієї з головних героїнь серіалу "Друзі"

У серіалі «Друзі» Дженніфер Еністон подарувала світові не лише чудову акторську гру та безліч мемів, а й одну з найвідоміших зачісок в історії попкультури. Стрижка Рейчел — це більше, ніж просто образ. Це символ епохи, який сьогодні повертається на модні подіуми, у соціальні мережі та до нашого повсякденного життя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Мов у Рейчел Грін: як зробити зачіску однієї з головних героїнь серіалу "Друзі"

Мов у Рейчел Грін: як зробити зачіску однієї з головних героїнь серіалу «Друзі» / © Associated Press

Якщо ви мрієте відтворити цей стиль, то усе можливо. Видання Real Simple надало поради та розповіло про лайфгаки догляду та укладання культової зачіски, а також як адаптувати її до сучасних реалій.

«The Rachel» — це багатошарова стрижка середньої довжини з об’ємними кінчиками, які м’яко підкреслюють обличчя. Зазвичай довжина сягає плечей або трохи нижче. Стрижку можна зробити за допомогою каскадних шарів — це дозволяє додати об’єму навіть тонкому волоссю. Стиліст Кріс Макміллан, який створив образ Рейчел, описує його як «поєднання округлого каре та градуйованого каскаду з багатьма шарами».

Цей стиль не потребує надмірного ризику — ви залишаєте довжину, але отримуєте текстуру, динаміку та стиль. А головне — він пасує практично всім типам обличчя.

Чому ця зачіска досі актуальна

  • Ностальгія за 90-ми. Мода циклічна. Сьогодні ми повертаємося до mom-джинсів, взуттю на платформі та стрижки Рейчел.

  • Зіркове повернення. Селена Гомес, Мерайя Кері, Белла Хадід і навіть Гейлі Бібер — зірки охоче показують модернізовану версію цієї зачіски.

  • Універсальність. Цей стиль можна адаптувати до будь-якої довжини, текстури та кольору волосся.

Недоліки оригінальної версії

Хоча стрижка має невимушений вигляд, її оригінальне укладання було справжнім викликом. Використання бігуді, начісування, фен з дифузором і лак для фіксації — усе це потребувало часу, терпіння і вправності.

Як отримати сучасну стрижку Рейчел

Сучасна інтерпретація стрижки м’якша:

  • Довжина: трохи нижче плечей чи до ключиць.

  • Шари: помітні, але не надто різкі. Вони створюють природний рух.

  • Обрамлення обличчя: пасма у формі серця додають жіночності.

  • Колір: м’які відблиски або світлі передні пасма додають глибини та підкреслюють форму стрижки.

Укладання стрижки Рейчел вдома

Завдяки сучасним інструментам і засобам для догляду, укласти стрижку Рейчел тепер значно легше, ніж у 90-х.

Крок 1: використовуйте шампунь для об’єму

Чиста шкіра голови — запорука пухнастого, легкого волосся. Обирайте шампунь, який підіймає волосся біля коріння (з кофеїном, біотином або колагеном).

Крок 2: догляд за волоссям

Після миття нанесіть легку сироватку чи олію (арганову, жожоба, насіння конопель) — це допоможе уникнути пухнастості та надасть блиску. Але не перестарайтеся: надлишок жирних засобів обтяжить укладання.

Крок 3: сушіння феном з круглою щіткою

  • Розділіть волосся на секції.

  • Починайте з потилиці, працюйте до обличчя.

  • Кожне пасмо натягуйте круглою щіткою, сушіть і піднімайте біля коренів.

  • Кінчики завивайте всередину чи назовні — як вам більше подобається.

  • Збризніть легкою пудрою чи спреєм із фіксацією, щоб зберегти об’єм.

Кому пасує стрижка Рейчел

Цей стиль підійде вам, якщо:

  • У вас овальне, кругле чи серцеподібне обличчя.

  • Волосся пряме чи з легкою хвилею.

  • Ви хочете створити візуальний об’єм без укорочення довжини.

Догляд

  • Підстригайте шари кожні 6–8 тижнів, щоб зберегти форму.

  • Раз на тиждень використовуйте маску для живлення волосся.

  • Для укладання — обирайте засоби без сульфатів, парабенів і силіконів, які не обтяжують волосся.

Хай пройшло понад 25 років, але стрижка Рейчел залишається впізнаваною, свіжою та привабливою. Вона про легкість, стиль і трохи ностальгії. І сьогодні вона — знову одна з найгарячіших тенденцій сезону.

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