На це варто звернути увагу: топ-6 помилок під час миття волосся

Миття волосся — одна з тих процедур, яку ми виконуємо регулярно, часто навіть не замислюючись над технікою. Проте саме від правильності цієї простої дії значною мірою залежить стан вашого волосся.

Можливо, ви колись замислювалися, чому волосся може мати менш здоровий вигляд, ніж нам би того хотілося. У всьому можуть бути винні невеликі, але суттєві помилки, яких ми припускаємося під час миття. Видання Real Simple розповіло про шість головних помилок, яких варто уникати, якщо ви хочете мати блискуче, здорове волосся.

Використання невідповідного шампуню та кондиціонера

Сучасний ринок пропонує величезний вибір засобів для догляду за волоссям, і знайти серед них ідеальний продукт — завдання не з легких. Навіть якщо здається, що за волоссям доволі нескладно доглядати, правильно підібраний шампунь і кондиціонер — це ключ до його здоров’я.

Для сухого чи кучерявого волосся необхідна додаткова волога, водночас тонкому й волокнистому волоссю потрібні легші засоби, щоб не обтяжувати його. Правильний вибір засобів для миття волосся може кардинально змінити його зовнішній вигляд і стан.

Зловживання очищувальним шампунем

Очищувальні шампуні — чудовий засіб для підтримання чистоти шкіри голови, особливо якщо ви використовуєте багато стайлінгових продуктів. Однак надмірне використання таких шампунів може призвести до виснаження природних жирів, які захищають ваше волосся та шкіру голови.

Такі шампуні треба застосовувати обережно, щоб уникнути пересушування волосся. Рекомендується користуватися ними раз на кілька тижнів, щоб зберегти баланс натуральних олій.

Перемивання

Надмірне миття волосся — поширена проблема, особливо серед людей із жирним типом шкіри голови. Постійне миття позбавляє шкіру природних масел, що змушує її виробляти ще більше жиру.

Часте миття голови може створити замкнене коло: шкіра голови виробляє більше жиру, щоб компенсувати його втрату. Спробуйте поступово збільшувати інтервали між миттям, використовуйте сухий шампунь для підтримки свіжості.

Недостатнє миття

З іншого боку, надмірне захоплення трендом нечастого миття волосся теж несе свої ризики. Недостатнє миття може призвести до накопичення залишків продуктів і забруднень, що блокує волосяні фолікули.

Рекомендується мити голову хоча б через день або визначити інтервал, який найкраще підходить саме вашому волоссю. Здоров’я шкіри голови — основа гарного волосся, тому регулярне очищення має стати вашим пріоритетом.

Використання неправильної температури води

Хто ж не любить гарячий душ, особливо в холодну пору року, але саме гаряча вода може стати причиною сухості й ламкості волосся. Висока температура позбавляє волосся природного захисту, робить його вразливішим.

Чим прохолодніша вода для ополіскування волосся, тим краще. Рекомендується завершувати миття теплою чи навіть прохолодною водою — це допоможе закрити кутикули та надати йому блиску.

Поспішне сушіння волосся

Після миття ми часто поспішаємо швидко висушити волосся, грубо витираючи його рушником. Це може призвести до ламкості, особливо якщо ваше волосся вже ослаблене.

Обережно промокайте його рушником із мікрофібри. Такий спосіб сушіння дозволить зберегти структуру волосся, запобігти кучерявості та захистити фарбоване волосся від пошкоджень.

Як правильно доглядати за волоссям під час миття

Вибирайте засоби, що підходять саме для вашого типу волосся.

Обережно розчісуйте волосся до миття, щоб уникнути додаткового травмування.

Наносьте шампунь лише на шкіру голови, а кондиціонер — на кінчики волосся.

Дотримуйтеся золотої середини в частоті миття волосся.

Завжди ретельно обполіскуйте волосся, щоб уникнути залишків засобів.

Правильне миття — це не лише питання гігієни, але й важлива частина догляду за собою. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви допоможете своєму волоссю залишатися здоровим, блискучим і сильним.

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