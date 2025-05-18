Нарощення вій: про що необхідно дізнатися перед цією процедурою / © Credits

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Нарощення вій давно стало не просто трендом, а справжнім must-have для тих, хто цінує свій час і прагне мати вигляд на всі 100 у будь-яку пору дня та ночі. Але як і будь-яка косметична процедура, воно має свої тонкощі, які варто знати ще до того, як сісти у крісло майстра. Чи не зашкодить це вашим натуральним віям? Як доглядати, щоб зберегти ідеальний вигляд надовго? Про все найважливіше розповіло видання Real Simple.

Що таке нарощення вій та для кого воно

Нарощення вій — це процес приклеювання штучних вій до кожної натуральної за допомогою спеціального гіпоалергенного клею. Результат — об’ємні, довгі, ідеально вигнуті вії, які не потребують використання туші. Ідеально підійде для жінок, які хочуть зекономити час на щоденному макіяжі чи мріють про виразні очі 24/7 — навіть на пляжі чи у спортзалі.

Типи нарощення вій

Класичне нарощення — до однієї натуральної війки приклеюється одна штучна. Це природний, акуратний вигляд.

2D–3D об’єм — до кожної вії клеяться 2–3 надлегкі штучні. Погляд стає виразнішим, вії — густішими.

Голлівудський об’єм (4D і більше) — максимальний ефект драми та «віяла». Підходить для фотосесій, подій, вечірнього образу.

Як проходить процедура

Очищення вій — видалення залишків макіяжу та себуму. Підготовка очей — на нижні вії клеяться патчі для захисту. Нарощення — майстер обережно приклеює кожну вію пінцетом. Сушіння клею — зазвичай використовують мікровентилятор. Фінальна перевірка та розчісування.

Тривалість процедури: 1,5–2,5 години

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Як довго тримаються нарощені вії

Термін носіння — 4–6 тижнів, але для підтримання ідеального вигляду потрібна корекція кожні 2–3 тижні.

Фактори, які впливають на довговічність:

Індивідуальний цикл росту вій

Тип шкіри (жирна шкіра — швидше відклеювання)

Якість матеріалів

Догляд після процедури

Чи можна з ними користуватись макіяжем

Так, але з обмеженнями:

Не використовуйте туш — навіть «щадну». Вона порушує цілісність клею.

Уникайте засобів на масляній основі (зняття макіяжу, креми, тіні).

Використовуйте міцелярну воду без олій чи спеціальні засоби для нарощених вій.

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Правила догляду за нарощеними віями

Не мочіть очі протягом перших 24 годин. Дайте клею повністю застигнути.

Не тріть очі руками. Це головна причина передчасного випадання вій.

Використовуйте щіточку для вій. Розчісуйте їх щоранку, щоб запобігти сплутуванню.

Очищуйте повіки щодня. Можна використовувати ватні диски та спеціальні пінки без спирту та масел.

Спіть на спині чи на шовковій наволочці. Це зменшує тертя та ламкість вій.

Не використовуйте щипці для завивання. Це може пошкодити як ваші, так і штучні вії.

Уникайте саун та гарячих ванн. Висока температура та пар — вороги клею.

Протипоказання до нарощення вій

Алергія на клей (зробіть патч-тест)

Захворювання очей чи шкіри повік (кон’юнктивіт, блефарит)

Підвищене сльозовиділення

Дуже чутлива шкіра навколо очей

Нарощення вій — це не лише про красу, а й про комфорт, економію часу та впевненість у собі. Але для безпечного та довготривалого результату важливо обирати кваліфікованого майстра і дотримуватись правил догляду. Якщо ви готові до регулярної корекції та уважного ставлення до власних очей — ця процедура точно для вас.