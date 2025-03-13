Натуральний манікюр: ідеальний тренд для мінімалістів

Тренд на натуральні нігті продовжує підкорювати серця красунь і вже не перший рік ця тенденція набирати все більшої популярності у TikTok.

Не дивно, що ця мода стає все популярнішою. Ще у 2023 році багато відомих особистостей обрали саме тренд на натуральність та для багатьох він ознаменувався вибором коротких та зручних нігтів, про це розповіло видання Real Simple. Концепція "менше — це більше" стала популярною не тільки у моді, а й у догляді за нігтями. Якщо ви хочете зберегти свіжий та здоровий вигляд, дотримуйтеся мінімалістичного підходу і натуральний манікюр стане чудовим варіантом.

Що таке натуральні нігті

В авангарді цього нейл-тренду — ваші природні нігті. Нехай кольори нігтів і малюнок будуть простими. Менш екстравагантні нігті стали ключовим аспектом цієї тенденції моди та краси. Зазвичай обирають короткі нігті квадратної форми, щоб довжина не виходила за край пальця.

Багато хто обирає класичні відтінки, щоб поєднати їх з природною формою нігтів. Але це не означає, що ви обмежені у виборі — від красивих коричневих кольорів до нейтральних відтінків, існує багатий вибір палітри.

Як відтворити тренд натуральних нігтів

Краса тенденції натуральних нігтів полягає у тому, що її можна легко відтворити вдома, є три простих кроки, щоб досягти цієї тенденції самостійно.

Крок 1: надайте нігтям потрібну форму

Найважливішою частиною є форма. Почніть із обрізання нігтів до їхньої природної довжини. Дотримуйтеся симетрії ваших натуральних нігтів. Обріжте нігті, щоб переконатися, що вони не переходять за край вашого пальця та рівно підпиляйте їх до квадрата з округлими краями.

Формування має ключове значення для того, щоб пальці мали дещо витягнутий вигляд. Рекомендується віддзеркалювати природну форму кутикули під час підпилювання.

Крок 2: зволоження кутикул

Вирішальним етапом у догляді за нігтями є нанесення олії для кутикули. Масажними рухами втирайте олію для кутикули у кутикулу протягом приблизно 30 секунд один-два рази на день. Коли ви правильно доглядаєте за кутикулами, ви уникнете появи задирок. Це збереже ваші нігті здоровими та зволоженими.

Крок 3: нафарбуйте нігті

Від прозорих, ледь помітних нюдових до сміливих бордово-червоних кольорів, цей тренд пов’язаний із формою та простими кольорами. Щоб нафарбувати нігті вдома, просто проведіть одним рухом униз по центру нігтя, а потім одним рухом по лівій стороні нігтя. Переконайтеся, що ретельно покрили всі сторони поблизу кутикули. Кількість шарів лаку для нігтів може змінюватися залежно від ваших уподобань, але рекомендовано наносити від одного до трьох шарів. Перш ніж наносити прозоре верхнє покриття, дайте нігтям висохнути протягом приблизно 15 хв, а потім нанесіть верхнє покриття, щоб закріпити лак і зробити манікюр стійким.

Чому натуральний манікюр став таким популярним

Цей тренд захопив серця не лише модниць, які віддають перевагу мінімалізму, а й тих, хто цінує здоров'я власних нігтів. Відмовившись від важких візерунків і яскравих кольорів, жінки віддають перевагу догляду та природній красі своїх рук. Водночас натуральний манікюр - ідеальний вибір для тих, хто хоче підтримати свій імідж елегантною простотою та витонченістю.

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