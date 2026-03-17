Навіщо час від часу змінювати проділ волосся

Багато хто ігнорує проділ, а даремно — постійне навантаження волосся на одній ділянці може призвести до ламкості, втрати об’єму та навіть пошкодження коренів. Коли ви змінюєте проділ, то рівномірно розподіляєте навантаження, додаєте корінню об’єм і даєте волоссю «перезавантаження». І головне, це один із найпростіших способів освіжити зовнішній вигляд без салонів і витрат. За словами видання Real Simple, новий проділ може повністю оновити обличчя та образ — тож сміливо експериментуйте.

Чому варто змінити проділ

Здоров’я волосся. Звичка тримати волосся щодня в одному положенні створює напруження на коренях. Зміна проділу допомагає розподілити це навантаження та зменшити ризик ламкості.

Об’єм та текстура. Коли волосся звикає до нового проділу, коріння отримує легке «підіймання», а це робить зачіску об’ємнішою та живою.

Оновлення образу. Новий проділ — миттєве оновлення, яке змінює форму обличчя та робить образ свіжим.

Як змінити проділ

Почніть із вологого волосся. Вологе волосся піддатливіше, тож легше «направити» його у новий проділ. Можна просто злегка зволожити волосся пульверизатором або вимити та кондиціонувати. Зробіть новий проділ. Використовуйте гребінець, бажано з тонким кінцем, щоб максимально точно визначити нову лінію проділу. Що точніше ви це зробите одразу, то легше буде уникнути помилок. Сушіть волосся у напрямку нового проділу. Під час сушіння феном направляйте коріння у бік нового проділу. Не треба висушувати на високій температурі, адже середньої температури та невеликої швидкості фена цілком достатньо. Для кращого результату можна використати крем для випрямлення або легку олію. Закріпіть результат. Легкий мус або спрей допоможе «зафіксувати» новий проділ. Повторюйте цей процес щодня, доки волосся не почне самостійно приймати нову лінію.

Перші дні проділ може мати «пухкий» або неслухняний вигляд. Однак не здавайтеся — волосся звикає до нового положення приблизно за тиждень-два. Використовуйте обідок або капелюх, щоб приховати тимчасову незграбність образу.

Зміна проділу — це простий спосіб оновити образ і одночасно подбати про здоров’я волосся. Трохи терпіння, щоденна практика та правильні інструменти зроблять ваш образ та проділ стильним, акуратним і «самостійно слухняним».