Найкращі перукарі Нью-Йорка назвали 4 найтрендовіші стрижки

Нью-Йорк вважається однією з головних світових модних столиць. Тут народжуються тренди, які наслідує весь світ. І стосується це не лише одягу, а й зачісок.

Щоб дізнатися, які стрижки зараз наймодніші, редакція Pure Wow звернулася до трьох найкращих перукарів у Нью-Йорку: Даніеля Пріано, Джулії Аканеї та Родні Катлера.

Стилісти назвали 4 зачіски.

Італійський боб

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Це стрижка довжиною до плечей, гладка і пряма. Вона пропонує злегка скуйовджений, живий вигляд, який здається невимушеним, але вишуканим, з невеликою текстурою для об'єму й руху. Боб популярний, тому що це зачіска, яка не потребує особливого догляду та ідеально підходить для жвавого міського життя. На щастя, боб не потребує особливого укладання – достатньо невеликої кількості мусу або крему для укладання, але лише якщо ви хочете більшого об'єму. Пріано пропонує використовувати для укладання фен і круглу щітку, щоб підняти коріння.

Гладкий хвіст

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Якщо є одна зачіска, на яку можуть покластися мешканці будь-якого мегаполісу, то це гладкий хвіст. Надаєте ви перевагу високим або низьким, Пріано каже, що цей відточений образ зараз скрізь. Він часто укладається до досконалості з гладким, блискучим волоссям, яке залишається на місці протягом усього дня. Він випромінює впевненість і вишуканість, які відповідають динамічній енергії міста. Щоб досягти потрібного образу, стиліст рекомендує нанести гель або сироватку для волосся, перш ніж використовувати щітку, щоб розгладити його і підняти хвіст до бажаної висоти та закріпити гумкою для волосся. Один корисний салонний трюк: оберніть невелике пасмо волосся навколо основи, щоб приховати гумку, і використовуйте спрей, щоб надати волоссб додаткового блиску.

Чубчик-штора

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Незважаючи на появу нових стилів чубчика, чубчик-штора залишається найкращим вибором для міських жителів. Чубчик-штора – це м'який чубчик, який обрамляє обличчя, розділений на проділ посередині або трохи не по центру. Він додає невимушеного ретро-штриха будь-якій зачісці і робиться так, щоб бездоганно поєднуватися з рештою волосся, створюючи привабливий та універсальний образ. Для більшого об'єму стиліст пропонує використовувати фен і круглу щітку або обернути чубок на бігуді і дати пасмам зафіксуватися, поки ви укладаєте решту волосся. Після того, як ви знімете бігуді, розпорошіть трохи текстурувального спрею, перш ніж вийти за двері.

Стрижка піксі

Емма Корін / Фото: Getty Images

Стрижка піксі є найзатребуванішим образом цього року, і експерти погоджуються з цим. Існує необмежена кількість технік, які можна використовувати, щоб пожвавити піксі, тому не бійтеся текстурувати волосся і додавати руху до образу. Найголовніше, щоб стиліст розумів рівень комфорту кожного клієнта і міг скоригувати форму й довжину, щоб допомогти адаптуватися до нової стрижки.

Після того, як ви зробите собі свіжу стрижку, найлегшою частиною стане догляд. Крім щомісячного підрівнювання (яке є найважливішою частиною підтримки цього в іншому легкого стилю), вам знадобиться лише трохи текстурувальної пасти, щоб надати вашому образу чіткості.

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