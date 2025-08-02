Найкращі літні зачіски 2025: стильні варіанти, які варто спробувати цього сезону / © Associated Press

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Щоб уникнути стресу, пов’язаного з укладанням і водночас мати стильний вигляд, видання Real Simple розповіло, як зробити ставку на прості, зручні та водночас трендові літні зачіски та зібрало найкращі ідеї сезону 2025 року, які вже підкорили зірок, модні покази та Instagram-сторінки beauty-гуру.

Пін-ап хвіст із чубчиком

Натхненна стилем 60-х, ця зачіска додає образу романтики та витонченості. Об’ємний хвіст із завитими чубчиками з боків чудово поєднується з сукнями, топами з відкритими плечима чи легкими шовковими хустками. Важливо створити прикореневий об’єм за допомогою сухого спрею та зафіксувати результат лаком для волосся легкої фіксації.

Поптарт («Poptarting»)

Це техніка фарбування, коли до природного кольору волосся додається контрастне яскраве пасмо, наприклад, неоновий рожевий, лавандовий, бірюзовий. Такий «вибух» кольору легко прибрати чи замінити, що робить його ідеальним вибором для літа без зобов’язань. Головне — вибрати відтінок, який вигідно контрастує з основним тоном волосся.

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Короткий та густий чубчик («Bottleneck Bangs»)

Модна варіація класичного чубчика, починається коротко посередині лоба, а далі плавно подовжується до вилиць. Такий чубчик пасує більшості типів обличчя, оскільки його довжину та кут нахилу можна адаптувати індивідуально.

Кучеряве каре

Ідеальна форма для власниць природних локонів. Коротке каре дозволяє локонам «дихати», створює об’єм і виразність. Така стрижка вдало поєднується з мікрокосичками чи проділом «зигзаг».

Мікрокосички

Крихітні коси на кількох пасмах — це не лише модно, але й зручно. Їх можна вплести біля обличчя чи навколо пучка. Для акуратного результату використовуйте прозорі гумки, а самі коси варто трохи сплющити пальцями, так вони матимуть природніший вигляд у загальній зачісці.

Русалчині хвилі

Відмінність від пляжних у тому, що вони рівніші та структуровані. Їх можна створити за допомогою гофре чи без нагріву, просто заплітаючи волосся на ніч. Важливо підготувати волосся, а саме, нанести легкий мус або крем для хвиль.

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Пучок Мальвінка

Коли повноцінний пучок неможливий через довжину, підійде варіант на половину волосся. Підіймаємо верхню частину волосся, закручуємо у пучок і фіксуємо. Ідеально для другого дня після миття.

Пляжний пучок

Безтурботна зачіска, яка підходить як для відпочинку на узбережжі, так і для міських прогулянок. Щоб досягти об’єму, перед створенням пучка додайте спеціальний порошок для текстурування. Закрутіть волосся у недбалий пучок, залиште кілька вільних пасом.

Коси з хустиною

Яскрава хустка у косі — один із головних трендів. Її варто вплітати у класичну французьку косу чи риб’ячий хвіст. Такий аксесуар не лише прикрасить зачіску, а й врятує від сонця.

Подвійні пучки

Два пучки, один над іншим — оригінальний та веселий варіант для тих, хто хоче виділитися. Щоб надати їм фактурності, кінці можна злегка «розпатлати» для ефекту шипів.

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Завиті кінчики у стилі ретро

Половинна зачіска з розпущеним волоссям, завитими назовні кінчиками. Ідеальний вибір для романтичного побачення чи вечірньої прогулянки.

Бульбашкова коса

Мініверсія популярної «бульбашкової» коси. Достатньо витягнути два пасма біля обличчя та зафіксувати їх прозорими гумками та створити об’ємні «бульбашки» по довжині волосся.

Пов’язка-резинка

Звичайні широкі пов’язки — новий тренд. Їх носять навіть на червоних доріжках. Вони ідеально тримають волосся, приховують жирне коріння та роблять стильною навіть найпростішій зачісці.

Літні зачіски 2025 — це про комфорт, експресію та легкість. Не бійтеся експериментувати, пробуйте нові стрижки, додавайте кольору та використовуйте аксесуари. Літо — це час, коли кожна з нас може розкрити нову себе.

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