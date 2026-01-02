Наймодніший колір у макіяжі 2026 року: він пасує майже всім

Наймодніший колір макіяжу 2026 року / © Credits

Реклама

На сторінці PureWow розповіли, що хоча стилісти прогнозують, що 2026 року домінуватиме бірюзовий, у світі макіяжу є інший, значно практичніший фаворит. Коричневий вже пережив справжній бум восени, а взимку став одним із найпопулярніших відтінків для фарбування волосся.

У б’юті-сфері коричневий має беззаперечну перевагу, його легко повторити вдома, він не вимагає професійних навичок і має доречний вигляд як у денному, так і у вечірньому макіяжі. Саме тому візажисти називають його головним кольором нового року.

Що символізує коричневий у макіяжі

З погляду психології кольору, коричневий асоціюється зі стабільністю, теплом і внутрішньою силою. Це один із найнадійніших і найкомпліментарніших відтінків у косметичці візажиста. Він додає глибини, підкреслює природні риси та легко трансформується від м’якого до драматичного.

Реклама

Не дивно, що коричневий органічно вписався у TikTok-тренд натхненний кольором кави, у якому монохромні відтінки використовують для очей, щік і губ, створють теплий та цілісний образ.

Як носити коричневий макіяж

Smokey eyes у шоколадних відтінках

Смокі повертаються — але у м’якшій, «їстівній» версії. Шоколадний smokey eye підкреслює риси обличчя, а не перевантажує їх.

Як обрати відтінок:

світла шкіра — карамель, молочний шоколад (темніший — лише у зовнішніх куточках);

середній чи оливковий тон — теплі коричневі, еспресо;

смаглява та темна шкіра — темне какао.

Важливий нюанс — розтушовування та правильне розміщення тіней залежно від форми очей. Наприклад, для навислої повіки темний відтінок краще наносити трохи вище складки, щоб форма була помітною навіть із розплющеними очима.

Реклама

Коричнева підводка та туш

Якщо smokey — не ваша історія, зверніть увагу на коричневу підводку. 2026-го вона буде всюди, але без графічної різкості. Уявіть м’які шоколадні стрілки чи коричнева підводка по лінії росту вій, яка робить вії густішими без очевидного контуру.

Коричнева туш — окремий мікротренд. Інфлюенсери вже називають коричневу туш «новим чорним». Вона дає чіткість без жорсткості та ідеально працює в образах «без макіяжу».

Акцентні губи у стилі 90-х

Коричневий колір губ — це повернення естетики супермоделей 90-х, але у сучасному, м’якшому прочитанні. Формула проста: коричневий олівець і помада чи блиск, підібрані під підтекст шкіри. Рекомендації від візажистів:

світла шкіра — какао з нотами рожевого;

середня чи оливкова — шоколад із бежевими чи персиковими відтінками;

темна — еспресо, темний шоколад, червоно-коричневі тони.

Рум’яна та бронзер

Теплі «підсмажені» щоки — ще один важливий елемент зимового та весняного образу 2026 року. Секрет — у легкості. Спочатку бронзер, на 1–2 тони темніший за шкіру, від яблучок щік у напрямку до скронь. Потім — рум’яна з бронзовим підтоном.

Реклама

Такий хитрик створює ефект здорової, природно підсвіченої шкіри без перевантаження кольором.

Коричневий — це про баланс між трендом і комфортом. Він універсальний, адаптивний та підходить практично всім. 2026 року цей колір стає новою класикою, м’якшою за чорний, теплішою за сірий та значно цікавішою за нюд.

Це макіяж, який не кричить, а впевнено заявляє про себе — тихо, стильно та сучасно.