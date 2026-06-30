Найстильніші нігтьові тренди літа: 14 оригінальних ідей

Найстильніші нігтьові тренди літа / © Getty Images

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Цього літа нігтьові тренди 2026 року балансують між двома настроями — максимально природним «голими нігтями» та яскравими, майже десертними кольорами. Ідеально для тих, хто любить як мінімалізм, так і ефектні акценти. Видання Woman&Home розповіло, які 14 відтінків стануть наймоднішими для літнього манікюру, від соковитих ягідних тонів до «оголених» нігтів і сяйливих перламутрових ефектів.

Зелене яблуко

Соковитий яблучно-зелений — несподіваний, проте дуже свіжий вибір сезону. Він має особливо стильний вигляд на коротких, округлих нігтях і додає образу «соковитої» легкості.

Томатно-червоний

Це літня класика з характером. Теплий, трохи помаранчевий відтінок ідеально пасує коротким квадратним нігтям і нагадує про пікніки, салати з моцарелою та стиглі червоні томати.

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Класичний корал

Кораловий залишається беззаперечним літнім фаворитом. Він м’яко переходить із весни у літо та має однаково гарний вигляд на будь-якій довжині нігтів.

Вершковий

Масляно-жовтий — один із найпомітніших трендів року. Ніжний, сонячний та дуже «відпускний», він також ідеально підходить для французького манікюру чи як база під перламутрове покриття.

Соковите желе

Желейний ефект повертається — блискучий, «соковитий» та напівпрозорий. Найчастіше його виконують у рожевих, червоних і помаранчевих тонах, створюють ефект глянцевих фруктових цукерок.

Блакить

Від небесно-блакитного до насиченого кобальту — синій колір залишається безпрограшним вибором. Він нагадує про море, відпочинок і яскраве сонце над грецькими островами.

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«Оголеність»

Тренд на «оголені» нігті тільки набирає обертів. Напівпрозорі лаки, ніжні нюдові відтінки та кремові текстури створюють ефект максимально доглянутих, але природних нігтів.

Бургунді

Бордовий несподівано став літнім фаворитом. Глибокий винний відтінок має дорогий та стильний вигляд навіть у спеку, особливо на коротких нігтях або у форматі педикюру.

Кокосове молоко

Молочно-білий «кокосовий» манікюр — вибір мінімалісток. Він має чистий та делікатний вигляд, і ідеально підходить для весіль, відпусток або будь-яких особливих подій.

Яскравий рожевий

Це завжди про настрій. Він миттєво додає енергії образу та ефектно контрастує з білим або джинсом.

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Холодна лаванда

Лавандові та холодні фіолетові відтінки — м’який, романтичний вибір для тих, хто любить делікатну колірну палітру.

Перламутровий

Перламутрові покриття створюють ефект сяйва води, мушель і басейнів. Часто їх поєднують із прозорою базою для максимально «легкого» манікюру.

Кольоровий френч

Класичний френч отримує кольорове життя: жовті, зелені чи блакитні кінчики нігтів — ідеальний спосіб додати акцент без перевантаження.

Літній смугастик

Смугастий дизайн стає новим фаворитом літа. Він грає з кольорами сезону та має свіжий, графічний та дуже літній вигляд.

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Літній манікюр — це гра між природністю та яскравістю, між «нічого зайвого» та «хочу все й одразу».

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