Найтрендовіший манікюр 2025 року: 9 цікавих ідей

В новому році наші нігті стають полем для експериментів і трансформацій. Відповідаючи на заклик змін, тренди манікюру 2025 року пропонують щось для кожного — від любителів стриманого стилю до прихильників яскравих та оригінальних рішень.

Видання Woman and Home розкрило дев’ять найгарячіших трендів. Торішні тенденції не розчарували — французький манікюр у яскравих варіаціях і короткі форми нігтів нарешті здобули визнання. Але з настанням 2025 року ми прагнемо нового, свіжого погляду на манікюр. Відтінки, дизайни та форми, представлені цього року, дають простір для творчості та самовираження.

Моко — ніжний і вишуканий

Колір року 2025 за версією Pantone — “Mocha Mousse” — став головним натхненням для нового тренду. Це приглушений кавовий відтінок, який нагадає про ваш улюблений гарячий напій.

М’які коричневі тони будуть на піку популярності завдяки своїй універсальності та здатності доповнити будь-який тон шкіри. Такий манікюр має елегантний вигляд із глянцевим покриттям або тонкими градієнтами.

Коротке та солодке

Короткі нігті знову в центрі уваги. Квадратні форми залишаються на піку популярності завдяки своїй практичності та стильності. 2025 рік буде присвячений практичності, тому короткі м’які квадрати та середні форми мигдалю стануть основними. Вони забезпечують комфорт та ідеально підходять для щоденного носіння.

Фокус на індивідуальності

Новий рік відкриває простір для самовираження через манікюр. Індивідуальні прикраси, нестандартні кольори та унікальні дизайни набирають популярності. Манікюр 2025 року буде про індивідуальність. Дизайни виходять за рамки стандартних шаблонів, дозволяють створювати унікальні образи, що відображають особистість власника.

Райдужна перла

Перламутровий манікюр з ніжними райдужними відблисками стане справжнім хітом року. Він нагадає про чарівність морської тематики та розкішну простоту. Рекомендуються світло-рожеві, зелені та блакитні відтінки, які створюють ефірний ефект, що змінюється залежно від світла.

Лавандове молоко

Цей тренд є продовженням класичного молочно-білого манікюру, але з м’яким відтінком лаванди. Такий дизайн пасує тим, хто любить мінімалізм, але прагне легкого відтінку новизни. Прозорий лавандовий відтінок створює елегантний і позачасовий вигляд.

Нігті "Котяче око"

Цей ефект з’явився наприкінці 2024 року та впевнено увійшов у новий сезон. Металічний блиск із глибоким рефлексивним ефектом додає драматизму та загадковості. Для його створення рекомендуються темні чи яскраві відтінки, які підсилюють тривимірність дизайну.

Хромований блиск

Дзеркальні хромовані нігті залишаються у тренді завдяки своїй універсальності. Срібні, золоті та глазуровані відтінки додають гламуру будь-якому образу. Хромовані нігті забезпечують сміливий і водночас елегантний вигляд, який пасує до різних моментів життя.

Абстрактні нігті

Цього року абстрактні дизайни, як-от завитки, ретро-візерунки та навіть пірсинг на нігтях, стануть ще популярнішими. Акцент на унікальних візерунках і декоративних елементах дозволить розкрити вашу творчість.

Прозорий рожевий

Прозорі рожеві нігті продовжують займати чільне місце серед фаворитів. Їхня універсальність і здатність гармонійно поєднуватися з будь-якою довжиною роблять цей тренд ідеальним для тих, хто прагне простоти з ноткою розкоші.

Ці дев'ять трендів манікюру 2025 року демонструють, що краса може бути різноманітною, виразною та універсальною. Незалежно від того, який стиль ви оберете, головне — самовираження та комфорт.

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