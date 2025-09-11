Зачіски зірок / © ТСН

Коли йдеться про деяких відомих жінок, ми часто згадуємо також їхні зачіски, що були невідʼємним складником образу, який ми асоціюємо з ними. Існує багато знакових прикладів знаменитостей, які мали улюблену зачіску принаймні протягом частини своєї кар’єри.

Отже, від ретро-образів минулих десятиліть до знаменитостей, які досі носять ті ж самі фірмові зачіски, Woman&Home пропонує здійснити подорож у минуле та згадати деякі з наших улюблених фірмових стрижок зірок першої величини. Спойлер: вони культові.

Принцеса Діана та її багатошарова коротка стрижка

Принцеса Діана / © Associated Press

Ви можете сказати щось на кшталт «стрижка принцеси Діани» і бути цілком впевненими, що більшість людей, якщо не всі, зрозуміють, про що ви говорите. Діана була відома своєю надзвичайно об’ємною, багатошаровою короткою стрижкою, зачесаною набік.

Перната піксі від Джеймі Лі Кертіс

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс уже десятиліттями має стрижку піксі як її фірмовий образ і, схоже, найближчим часом це не зміниться.

У квітні 2025 року вона розповіла про свій фірмовий стиль в Instagram: «Коли я стрижуся так, як мені подобається, і так, як мені пасує, це дає мені свободу існувати без макіяжу та дрібного зайвого сміття. Це дає мені впевненість, якої у мене ніколи в житті не було […] Я прокинулася сьогодні вранці і подумала: „Гаразд, тепер я схожа на себе“».

Малет від Доллі Партон

Доллі Партон / © Associated Press

Хоча з роками вона еволюціонувала, деякі варіації стрижки стали візитівкою Доллі партон від моменту її першої появи, і ми раді бачити, що вона все ще демонструє виразний образ понад 50 років потому.

Принцеса Уельська Кетрін

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Якщо подумати про волосся Кейт Міддлтон, то, мабуть, на думку спадає блискуче, вільно завите, укладене феном волосся. Хоча протягом багатьох років принцесу бачили з високими зачісками, це, безумовно, її найпопулярніша зачіска і та, за якою більшість людей, мабуть, знають її найкраще.

Недбалий пучок Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Хоча Меган Маркл — ще одна королівська особа, яка любить пишне волосся, недбала зачіска вважається її візитівкою. Окрім того, що вона з’являлася з нею на багатьох публічних заходах і виступах, вона навіть зробила варіацію цього стилю на своєму весіллі з принцом Гаррі 2018 року.

Пляжні хвилі Сієнни Міллер

Сієнна Міллер / © Associated Press

Вам достатньо подивитися на кілька нещодавніх публічних виходів Сієнни Міллер — від Вімблдона до прем’єр на червоній доріжці, — щоб побачити, що ультравільні пляжні хвилі — її фірмова зачіска. Хоча вона час від часу відходить від цього образу, саме він є синонімом її стилю бохо-шик.

Кудлатий малет Тіни Тернер

Тіна Тернер / © Associated Press

Кудлаті та недбалі зачіски Тіни Тернер були майже такими ж культовими.

Боб Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Зачіска Вікторії Бекхем, яку прозвали «Пош», була взірцем високого градуйованого боба у 2000-х, і це, безсумнівно, був її фірмовий образ.

Кучері Сандри О

Сандра О / © Associated Press

Хоча Сандра О часто змінювала свій образ для появи на червоній доріжці, демонструючи все — від складних високих зачісок до більш витончених стилів, її природні розпущені кучері найближче до її фірмового образу.

Дженніфер Еністон не з «Рейчел»

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Суперечливо, але тут ми говоримо не про «Рейчел». Хоча колись це був фірмовий стиль Дженніфер Еністон, та якщо озирнутися на її найкращі образи за ці роки, вона хизувалася довшими, вигнутими шарами волосся.

Начесане волосся Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Культове начесане волосся Памели Андерсон — це, безумовно, одна з найвпізнаваныших зачісок 90-х.

Піксі Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

Одна з найвідоміших стрижок «піксі» в історії — це рвана зачіска Голлі Беррі, тут її можна побачити на церемонії вручення премії «Оскар» 2003 року.

Геометрична стрижка Мері Квант

Мері Квант / © Associated Press

Стрижка Мері Квант від легенди перукарського мистецтва Відала Сассуна, яку також називають геометричною стрижкою, є, безперечно, однією з найвідоміших зачісок 60-х років.

Анна Вінтур та її знаменитий боб із чубчиком

Анна Вінтур / © Associated Press

Колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур десятиліттями носила свій фірмовий вигнутий боб і прямий чубчик, часто в поєднанні з розкішними сонцезахисними окулярами.

Пірʼяний каскад Фарри Фосетт

Фарра Фосетт / © Associated Press

Якби вам дали завдання скласти список п’яти найвідоміших зачісок 70-х років, вигнуті шари пір’я Фарри Фосетт майже гарантовано були б там.

«Вулик» Емі Вайнгаус

Емі Вайнгаус / © Associated Press

Емі Вайнгаус була найбільш відомою своїм неймовірним голосом, але також впізнаваною була її пишна зачіска «вулик».

Багатошаровий боб із чубчиком Опри Вінфрі

Опра Вінфрі / © Associated Press

Як і багато зірок першої величини, Опра Вінфрі протягом багатьох років з’являлася з величезною різноманітністю зачісок. Але якоїсь миті це було найближче до її фірмової зачіски — заокруглений, хвилястий багатошаровий боб з чубчиком із пір’я.

Довга грива Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Хоча зірка, безумовно, експериментувала з іншими зачісками, найвідомішими з яких є її стрижка «біз» і подальша «піксі», коли йдеться про найкращі образи Демі Мур, її довге, розпущене волосся, безсумнівно, є її візитівкою.

Короткі розпущені локони Мерилін Монро

Мерилін Монро / © скриншот з відео

Мерилін Монро, безперечно, є однією з найвідоміших голлівудських ікон усіх часів, не лише коли йдеться про вінтажних зірок екрану, а її платинові локони, зачесані набік, безперечно, є її візитівкою.

Довга піксі Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Можна порахувати на пальцях однієї руки, скільки разів Кріс Дженнер бачили без її фірмової довгої стрижки «піксі», майже завжди в поєднанні з пір’ястим чубчиком.

Обʼємні хвилясті локони Джулії Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Хоча Джулію Робертс протягом багатьох років бачили з різноманітними зачісками та кольорами, її об’ємні, вільні, каштано-руді локони все ще залишаються однією з ключових зачісок зірки.

Рваний боб Ширлі Бессі

Ширлі Бессі / © Associated Press

Хоча довжина і точний стиль трохи змінилися з роками, улюбленою зачіскою Ширлі Бессі, можливо, є якийсь рваний, багатошаровий боб, висушений феном з додатковою висотою та об’ємом.

Розпатланий кучерявий боб Джейн Фонди

Джейн Фонда / © Associated Press

Довгий боб був улюбленим образом Джейн Фонди протягом більшої частини її кар’єри, тут його можна побачити з її фірмовим укладанням.

Пляжні хвилясті локони Сари Джессіки Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер — і, власне, її екранна героїня Керрі Бредшоу у фільмі «Секс і місто» — так часто носила ці пляжні хвилясті локони, що вони досить близькі до її фірмового образу, який вона має не перше десятиліття.

Глянцеве укладання Амаль Клуні

Амаль Клуні / © Associated Press

Фірмовий образ Амаль Клуні — це, безумовно, довші зачіски, і найчастіше її можна побачити з блискучим укладанням феном та ультрам’якими, полірованими хвилями.

Обʼємні пасма Енді Макдавелл

Енді Макдавелл / © Associated Press

Хоча іноді ми бачимо Енді Макдавелл з більш гладким укладанням феном, її природні об’ємні локони — це образ, який ми найчастіше асоціюємо з нею, і робимо це з дев’яностих років.

Начіс Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Начіс Джекі Кеннеді, безумовно, є однією з найвідоміших фірмових зачісок першої леді. Це стрижка, яка стало типовим прикладом однієї з найвідоміших зачісок 60-х років.

Чубчик Бріжит Бардо

Бріжит Бардо / © Associated Press

Чубчик Бріжит Бардо — зазвичай у поєднанні з об’ємною зачіскою, напівпіднятою або високою — настільки відомий, що він досі є трендовим, як «чубчик Бардо», навіть десятиліття потому.

Даяна Росс та її пишні кучері

Даяна Росс / © Associated Press

Даяна Росс досі носить свої культові, великі, об’ємні кучері навіть через десятиліття після того, як вперше зробила цю зачіску одним зі своїх фірмових образів як королева Motown.

Шег Лізи Рінни

Ліза Рінна / © Associated Press

Хоча вона трохи змінила свою фірмову зачіску у 2020-х роках, це завжди буде Ліза Рінна: її рвана, багатошарова, коротка стрижка «шег» з меліруванням.